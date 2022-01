John Textor é um nome que vai ficando cada vez mais conhecido no futebol, e à escala global.

O empresário norte-americano ficou famoso em Portugal depois de ter celebrado um acordo com José António dos Santos para adquirir 25 por cento das participações da SAD do Benfica. Pelos menos para já, o negócio não avançou, até porque tudo coincidiu com a saída de Luís Filipe Vieira da presidência das águias, mas Textor ainda mantém a intenção de entrar no clube português.

Agora, prestes a investir no Botafogo, John Textor citou o Benfica para explicar o projeto que tem para o emblema brasileiro, ele que também já é investidor do Crystal Palace, de Inglaterra.

«Vocês sabem os outros clubes em que eu estou interessado, e são todos de primeira linha. É um relacionamento, não é necessariamente uma propriedade multi-clube. (…) Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira, como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes», afirmou, em declarações ao Globoesporte.

«Nenhum clube deve ser apenas um satélite de outro. Qualquer clube é importante para os seus adeptos, para o seu país. Por que é que eu faria isso? Não tem lógica. Quando falamos de colaboração, isso dá mais oportunidades. Usar essa identidade global para mapear e atrair talentos», acrescentou.