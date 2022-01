Depois de se ter tornado acionista do Crystal Palace e de ter adquirido 90 por cento da SAF do Botafogo, John Textor investiu nos belgas RWD Molenbeek.



O anúncio foi feito esta tarde pelo clube belga sem revelar a que percentagem comprada pelo empresário norte-americano. Textor, de 56 anos, assumiu ser fã do estilo de jogo da equipa, justificando o investimento no emblema da segunda divisão da Bélgica.



«Já vi o Molenbeek jogar. Sou subscritor do vosso canal, percebi isso quando vi os microfones. Acompanho o futebol belga e a seleção nacional há alguns anos. Gosto de assistir a vários jogos de futebol tanto ao vivo como através de plataformas de streaming. Vi quatro ou cinco jogos do Molenbeek e adorei o estilo de jogo. É um estilo técnico, com muitas combinações e é um futebol entretido», referiu, à Eleven Sports belga.

Recorde-se que em julho de 2021, o Benfica revelou que o empresário norte-americano celebrou um acordo com o português José António dos Santos, maior acionista individual da SAD ‘encarnada’, para aquisição de 25% do seu capital social.

Já depois das eleições do clube, vencidas por Rui Costa, John Textor chegou a reunir com dois vice-presidentes do clube ‘encarnado’, manifestando interesse em investir na SAD do Benfica.