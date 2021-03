Contratado ao Corinthians por 18 milhões de euros, Pedrinho não tem sido utilizado com a regularidade expectável e que o valor pago pelo Benfica parecia antever.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses, Jorge Jesus foi questionado sobre o que falta para o jovem futebolista brasileiro «explodir» no sentido positivo do termo e em que sistema encaixa melhor.

«Quando chegou ao Benfica, o Pedrinho esteve seis meses sem jogar. Começou a época com alguma dificuldade e teve algumas lesões. Penso que ele pode render mais na posição onde joga o Luca Waldschmidt e muitas das vezes o Pizzi. As características dele são de segundo avançado. É um jogador de ligação que ainda não tem uma intensidade muita alta para o futebol em Portugal pelos motivos que disse. Mas é um jogador com muito talento e muito forte no último passe. E já jogou oito jogos a titular e entrou noutros 15. Anda à procura também do espaço dele e da identidade dele no futebol europeu», começou por dizer.

Jorge Jesus reiterou depois que Pedrinho tem talento, mas frisou que precisa de aprender a abranger um maior raio de ação, de modo a conseguir também fazer a diferença noutros contextos de jogo. «Vamos ver se conseguimos aproveitar essa qualidade que ele tem: não num espaço de 20 ou 30 metros, mas mais num espaço de 60 metros, porque o campo, quando ele defende, tem 105 metros. Nos espaços reduzidos ele consegue ter capacidade, mas quando o campo alarga tem mais dificuldade.»