Jorge Jesus negou esta quinta-feira o interesse em levar Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, para o Fenerbahçe.

Em entrevista ao Canal 11, o técnico português lembrou que já conta com quatro avançados na equipa turca.

«Gosto muito das características do Taremi, mas para aquela posição tenho quatro jogadores, por isso não se coloca essa possibilidade», respondeu, ele que assumiu ainda que teve em interesse em William Carvalho, mas que depois o clube acabou por contratar Arão.

De resto, Jesus lembrou ainda a zanga que teve com Sérgio Conceição, num FC Porto-Benfica de janeiro de 2021.

«Sempre tivemos uma boa relação, mas nunca mais falámos. Custou-me. Era uma relação forte, mesmo de grandes amigos e custou-me naquele dia. Até hoje nunca mais falei com ele. As coisas passam e quanto mais anos tenho de experiência de vida, mais a vida me ensina que isso não leva a nada. Fico super feliz com o sucesso que tem.»

Jorge Jesus recordou ainda a saída do Benfica, a meio da temporada de 2021/22.

«Foi uma tomada de decisão minha, não fiz nada que não tivesse já feito noutros clubes. (...) Não me senti querido. O que sou na Europa devo-o aos seis anos no Benfica, senti sempre que era querido, mas penso que não voltei no momento certo ao Benfica, com a pandemia que era novidade em todo o mundo», afirmou.

«Mas não estou nada arrependido, não saio magoado nem triste, zero. Sempre tive bom relacionamento com jogadores, ao contrário do que disseram. Quiseram crucificar o Pizzi, mas nada disso é verdade. Há sempre situações entre jogadores e treinadores, acontece em todas os clubes que trabalhei, mas resolve-se com facilidade. Achei que devia sair, mas não teve a ver com os jogadores», acrescentou, ele que considera que os encarnados têm todas as condições para voltarem aos títulos esta época.