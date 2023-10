O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu nesta sexta-feira o Al Ahli por 3-1, no clássico do futebol saudita, e no final da partida Jorge Jesus era naturalmente um homem feliz.

«Fizemos um grande jogo. Foi uma festa de futebol muito bonita, com as bancadas cheias de adeptos e muita animação. Dou os parabéns ao futebol saudita por este espetáculo», referiu.

«O guarda-rdes do Al-Ahly, Mendy, foi o melhor em campo, na minha opinião. Se não fossem as suas defesas, teríamos terminado a primeira parte com quatro golos, pelo menos.»

Do lado da sua equipa, o português fez questão de destacar um jogador do Al Hilal em particular.

«O Malcolm fez o seu melhor jogo com o Al Hilal. É um grande jogador e é muito importante para a equipa. Tecnicamente ele é um jogador de topo mundial.»

Jorge Jesus puxou ainda dos galões para referir que o Al Hilal está a subir de forma e que, ao fim de onze jogos, soma nove vitórias e dois empates: que são precisamente os mesmos números da primeira passsagem dele pelo clube.

«Perdemos o Neymar, que é um dos três melhores jogadores do mundo, juntamente com Cristiano Ronaldo e Messi, mas continuamos com grande qualidade no nosso jogo», frisou.

«Imaginem como seria se o Al Nassr perdesse o Ronaldo, o Al Ittihad perdesse o Benzema ou o Al Ahli perdesse o Mahrez? Mas a equipa está cada vez melhor e mais segura em termos defensivos.»