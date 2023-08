Um momento, no mínimo, insólito. Após a vitória da Espanha sobre os Países Baixos, a contar para os quartos de final do Mundial de futebol feminino (2-1 após prolongamento), a transmissão televisiva do enconro mostrou as jogadoras a festejarem com o staff técnico, ignorando o selecionador principal.

Jorge Vilda ficou-se por um modesto festejo, cerrando os punhos, aparentemente à espera que uma jogadora o fosse cumprimentar, mas tal não aconteceu, pelo menos naquele momento.