A seleção feminina espanhola venceu os Países Baixos por 2-1, no prolongamento, e garantiu a presença nas meias-finais do Mundial que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

É a primeira vez que a seleção feminina espanhola alcança as meias-finais de um mundial e logo com uma vitória sobre o vice-campeão em título, que integrou o grupo de Portugal na fase inicial.

A vitória das espanholas, em Wellington, foi assegurada já no prolongamento, com um golo de Salma Paralluelo, de 19 anos, depois de um golo para cada lado já perto do final do tempo regulamentar.

As espanholas entraram melhor no jogo e podiam ter chegado ao intervalo em vantagem, mas o golo de Gonzalez acabou por ser anulado. O empate arrastou-se depois até aos instantes finais, mas a Espanha ganhou vantagem, aos 81 minutos, numa grande penalidade convertida por Caldentey. No entanto, já em tempo de compensação, as neerlandesas chegaram ao empate, por Van de Gragt e levaram o jogo para prolongamento.

A equipa espanhola, uma das seleções mais jovens da competição, vai agora defrontar o Japão ou a Suécia na próxima terça-feira.