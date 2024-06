José Mourinho iniciou nesta quinta-feira os trabalhos enquanto treinador da equipa principal do Fenerbahçe. O treinador português assinalou esse facto através das redes sociais.

Além disso, o clube turco confirmou os nomes que acompanham José Mourinho nesta aventura no Leste da Europa. Através do site oficial, o clube informou que José Mourinho, que veio acompanhado do diretor-desportivo Mário Branco e da equipa técnica, teve uma reunião de apresentação com a equipa técnica e informou-os das suas expectativas.

O seu adjunto é o italiano Salvatore Foti, de 35 anos, que já acompanhou o português na AS Roma. Ricardo Formosinho, de 67 anos, é o único luso. Trabalhou com Mourinho no Manchester United.

Eis os nomes da equipa técnica:



Salvatore Foti (treinador-adjunto)



Stefano Rapetti (Preparador físico/ Metodologista/ Cientista desportivo)



Luca Fatiga (Assistente/ Treinador de bolas paradas/ Preparador desportivo assistente)



Michele Salzarulo (Analista)



Ricardo Formosinho (Analista de jogo e de performance)



Giovanni Cerra (Analista de dados)