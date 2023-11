Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze em -78 no Campeonato da Europa de Judo, que decorre em Montpellier, França, ao vencer a neerlandesa Guusje Steenhuis.

Diante de Guusje Steenhuis, sexta do mundo e que a tinha derrotado nas meias-finais dos Europeus de 2022, a judoca portuguesa dominou o combate do início ao fim, primeiro a pontuar para waza-ari aos 54 segundos e depois com ippon, aos 1.58 minutos.



Assim que pontuou para ippon e garantiu o bronze, a judoca portuguesa percebeu a importância da conquista há muito esperada – como uma das maiores promessas da modalidade -, e deixou-se cair no tatami.



Antes do combate final, pelo caminho ficaram também Daria Kantsavaya (47.ª), derrotada em sete segundos pela portuguesa, e a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, a quem venceu apenas no ‘golden score’.

Com este resultado, Portugal fecha o Europeu com duas medalhas, depois da prata de Catarina Costa em -48 kg, conquistada na sexta-feira.