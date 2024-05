Jorge Fonseca vai disputar esta quinta-feira a medalha de bronze nos Mundiais de Judo, que decorrem em Abu Dhabi, depois de ter perdido o acesso à final de -100 kg frente a Zelim Kotsoiev, por ippon.

O judoca português, campeão do mundo em 2019 e 2021, foi derrotado pelo adversário azeeri a 01:01 minutos do fim, com uma imobilização (osaekimi).

Jorge Fonseca vai agora discutir a medalha de bronze num combate frente ao japonês Dota Arai, que nunca defrontou.

No feminino, Rochele Nunes (+78 kg) foi eliminada no primeiro combate, ao ser derrotada pela japonesa Wakaba Tomita.