O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, anteviu a partida frente ao Borussia Dortmund, da Supertaça da Alemanha, marcada para esta terça-feira. O técnico dos bávaros analisou os pontas de lança das duas equipas, Robert Lewandowski e Erling Haaland, e assumiu que vê semelhanças entre ambos, mas também uma grande diferença.

«Acho que o Lewandowski tem demosntrado durante vários anos o nível em que é capaz de jogar. É um jogador de classe mundial. Essa é uma diferença muito grande. O Erling [Haaland] não está há muitos anos na Bundesliga, mas os seus números são muito bons. Ainda assim, é destacável o Lewandowski ter tanto êxito e marcar tantos golos durante vários anos em diferentes clubes», disse o técnico de 34 anos.

Nagelsmann não hesita em escolher o melhor entre os dois e confessa-se feliz.

«O Robert é um pouco melhor que o Erling, porque tem mais experiência. Têm em comum o facto de serem muito perigosos de frente para a baliza com qualquer parte do corpo com que rematam. O Lewandowski é muito forte no ar e consegue rematar com os dois pés, e creio que o Erling também. Há muitas parecenças, mas continuam a ser jogadores diferentes. Estou muito feliz por contar com o Lewandowski», confessou o treinador dos «bávaros».

O Bayern vai defrontar o Borussia Dortmund na Supertaça da Alemanha, depois de um empate a 1-1 frente ao Borussia Mönchengladbach. A equipa de Dortmund goleou o Eintracht Frankfurt por 5-2.