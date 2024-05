O Benfica venceu o Sporting no Seixal, esta sexta-feira, por 2-1, em jogo da última jornada da fase de apuramento do campeonato nacional de juniores.

Os leões adiantaram-se em cima do intervalo, aos 45+3 minutos, por Rodrigo Dias, de penálti. Contudo, os encarnados completaram a reviravolta na segunda parte, em apenas dois minutos. Olívio Tomé (63m) fez o empate e Jelani Trevisan (65m) fechou as contas do jogo.

Assim, o Benfica é segundo e chega aos 29 pontos, já sem hipótese de alcançar o líder, o Sp. Braga, consagrado campeão na passada ronda. Já o Sporting, é quarto classificado, podendo ser ultrapassado pelo Famalicão.