Diogo Jota deve estar apto para o desafio deste sábado do Liverpool em casa do Watford, a contar para a oitava jornada da Premier League.

O avançado português foi convocado para os recentes compromissos da Seleção Nacional, mas não chegou a ser opção para Fernando Santos devido a uma mialgia.

No entanto, revelou Jurgen Klopp, está na fase final da recuperação, tal como o lateral inglês Trent Alexander-Arnold.

«Eles estão bem, estão no bom caminho, posso dizer isso», começou por dizer o treinador do Liverpool aos meios do clube. «Parece que o Trent e Diogo vão estar bem, eles vão treinar connosco normalmente amanhã [quinta-feira], esse é o plano», continuou.

Já Thiago Alcântara é um caso diferente: «Provavelmente o Thiago precisa de mais algum tempo, ainda não está a treinar com a equipa – isso nunca é um bom sinal para jogar o próximo encontro.»

O Liverpool, recorde-se, é adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões.