O Sporting venceu, este domingo, na receção ao Vitória de Setúbal por 4-1 na terceira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis (sub-17).

Os leões são líderes da Série C, com nove pontos, seguidos de Estoril Praia, com sete, e de Benfica, com seis.

Já no dérbi do Minho, entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, os vimaranenses levaram a melhor e triunfaram por 1-0, juntando-se a FC Porto e Rio Ave na liderança da Série A, todos com seis pontos.

OS RESULTADOS DA TERCEIRA JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES

SÉRIE A:

Sábado, 20 agosto

FC Porto – Merelinense, 9-1

Domingo, 21 agosto

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 1-0

Palmeiras – Rio Ave, 1-6

Padroense – Famalicão, 0-0

Paços de Ferreira – Boavista, 0-3

SÉRIE B:

Quinta-feira, 18 agosto

Académica – União de Leiria, 5-0

Sábado, 20 agosto

Feirense – Loures, 5-1

Domingo, 21 agosto

Fátima – Marialvas, 2-2

Sporting de Espinho – Torreense, 3-3

Tondela – Anadia, 0-1

SÉRIE C:

Sábado, 20 agosto

Sintrense – Benfica, 0-2

Domingo, 21 agosto

Real Massamá – Oeiras, 3-2

Sporting – Vitória de Setúbal, 4-1

Cova da Piedade – Estoril Praia, 2-4

Sacavenense – Belenenses, 1-1