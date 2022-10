O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (4-3), que ditou o afastamento dos bianconeri da Liga dos Campeões esta época:

«Isto não significa um falhanço, no futebol também existem estes dissabores. Esta será uma oportunidade para nos levantarmos e recomeçarmos no campeonato. Estamos chateados por termos sido eliminados, mas tem de haver um percurso de crescimento, até porque quando há dificuldades temos problemas, apesar de a equipa até ter acabado bem o jogo. O jogo não foi totalmente mau, não temos de ficar completamente tristes. Não queremos que estas coisas acontecem, ma às vezes acontecem. Temos de reagir porque temos um campeonato para jogar e conseguir o apuramento para a Liga Europa.

Sabemos que nível da Liga Europa é muito alto, com equipas incríveis, mas para já temos de estar chateados, saímos da Champions. Temos de recuperar as energias e não podemos ficar a chorar. Temos um jogo contra o PSG e aí precisamos de ganhar, porque até agora perdemos quatro jogos em cinco.

[Benfica é candidato a ganhar a Liga dos Campeões?] Não sei se poderá vencer a Champions League, mas trata-se de uma grande equipa, tem uma grande história. A Champions é difícil de ganhar. Mas devíamos ter ficado dentro do jogo, tivemos ocasiões e sofremos quatro golos que poderíamos ter evitado. Sabíamos que o jogo era difícil, o Benfica não perde há 20 jogos, é uma equipa com muito valor.

[José Mourinho disse há poucos dias que as equipas que caíam da Champions para a Liga Europa são equipas falhadas. É o caso da Juventus?] Não, de todo. O falhanço é outra coisa. As derrotas existem no futebol, mas quando caímos podemos levantar-nos outra vez. A partir de amanhã vamos trabalhar para melhorarmos no campeonato.»