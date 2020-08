Um dia depois de ter sido anunciado – de forma surpreendente – como novo treinador da Juventus, Andrea Pirlo deixou uma mensagem aos adeptos dos bianconeri.

Nas redes sociais, Pirlo garantiu que está pronto para o desafio: «Feliz e orgulhoso por receber tanto apoio e confiança da Juventus. Estou pronto para esta oportunidade fantástica.»

Depois de uma carreira recheada de títulos, o antigo médio vai assumir treinar pela primeira vez. Estava previsto que orientasse os sub-23 da Juventus, mas a saída de Maurizio Sarri precipitou a chegada à formação principal do clube no qual joga Cristiano Ronaldo.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW