A Juventus perdeu em casa para a Serie A com o Sassuolo (1-2), na noite de quarta-feira, e não foram só os seus adeptos a ficarem à beira de um ataque de nervos.

Numa das imagens da transmissão televisiva é possível ver Pavel Nedved, agora vice-presidente da Juve, aos berros. O ex-médio surge a vociferar ao lado do presidente do clube Andrea Agnelli visivelmente irritado enquanto abandona o seu lugar no camarote numa situação que captou as atenções da comunicação social italiana.

A Juventus perdeu com um golo aos 90+5 com um golo do francês Maxime Lopez, que celebrou ao estilo de... Cristiano Ronaldo.