«Vamos fazer de 2021 um ano a recordar em vários aspectos. Desejo a todos sucesso, amor e felicidade, a mesma que eu encontrei». Foi desta forma que Max Verstappen assumiu, a 1 de janeiro, a relação com Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet, tricampeão do mundo de Fórmula 1.



2021 tem sido de facto um ano inesquecível para o piloto dos Países Baixos, que sagrou-se pela primeira vez campeão do mundo, numa disputa épica com Lewis Hamilton.



Mal acabou a corrida, Kelly Piquet foi uma das primeiras a abraçar Max Verstappen. A colunista e responsável pelas redes sociais da Fórmula E tem acompanhado o novo campeão em todos os eventos de uma agenda bastante preenchida nos últimos dias, como seria de esperar.



A filha do brasileiro Nelson Piquet e da modelo neerlandesa Sylvia Tamsma tem uma proximidade natural com o universo da Fórmula 1 e não é a primeira vez que assume uma relação com um piloto. Kelly tem uma filha de dois anos - Penélope - em comum com o russo Daniil Kvyat, fruto de um relacionamento que terminou no final de 2019.



