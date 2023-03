A primeira edição da Kings League terminou no último fim de semana e Alberto Bueno, ex-jogador de FC Porto e Boavista, foi um dos destaques do torneio.



O espanhol, que alinhou pela equipa 1K FC, foi o terceiro melhor marcador da competição e o jogador com mais assistências da primeira fase. No entanto a equipa, que tem Iker Casillas como presidente, não chegou aos playoffs.



Os bons desempenhos de Bueno geraram a cobiça de outros conjuntos da Kings League, mas este não sabe onde vai continuar a jogar. «Se já fui contactado por outras equipas? Não posso responder», disse durante uma transmissão na Twitch com Iñaki Aguirregabiria.



Recorde-se que Neymar vai participar na próxima edição da Kings League e será responsável por uma equipa no Brasil. De resto, a competição vai expandir-se para a América Latina. A ideia, de acordo com Gerard Piqué, é levar a Kings League a vários pontos do globo e depois criar uma competição mundial entre os melhores de cada país.



