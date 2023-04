Gonzalo Higuaín vai jogar na segunda temporada da Kings League, o torneio de futebol de sete com regras próprias criado pelo ex-defesa Piqué e pelo streamer Ibai Llanos.

A notícia foi dada pelo ex-colega de seleção argentina Kun Aguero.

«Higuaín irá participar numa jornada. Não sabemos ainda a data, mas está confirmado», revelou Agüero, propietário da equipa Kunisports.

O antigo goleador de Real Madrid, Juventus e River Plate será um jogador que fará uma participação especial, à semelhança do que aconteceu com Ronaldinho Gaúcho na primeira temporada do torneio, que está a ser um sucesso de público, a ponto de ter enchido o Camp Nou com mais de 90 mil adeptos na final.