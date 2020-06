*Por Afonso Cabral

Desde que foi adquirido pelo QSI (Qatar Sports Investments) em 2011, o PSG viu sair as maiores pérolas da sua formação. Numa equipa contruída à base de petrodólares, os jogadores formados no clube têm de procurar outro rumo para dar à sua carreira. Adil Aouchiche pode ser o nome que se segue.

Com o seu contrato a terminar no final de Junho, Adil Aouchiche pode ser o último de uma longa lista de jovens promissores que se veem forçados a abandonar o emblema parisiense. Com apenas 17 anos, a falta de oportunidades no PSG pode fazê-lo seguir as pisadas de Kingsley Coman, Jonathan Ikoné, Jean-Kévin Augustin, Matteo Guendouzi, Nkunku, Timothy Weah, Zagadou, Moussa Dembélé ou Diaby.

A pouca fé nas camadas jovens fez com que da equipa sub-19 da temporada 15/16 - vencedora do campeonato nacional e finalista da UEFA Youth League - nenhum jogador tenha conseguido o seu espaço na equipa principal. Desta equipa, o francês Ikoné (neste momento ao serviço do Lille) conseguiu chegar à seleção principal do seu país. Nkunku tem feito uma excelente época ao serviço dos alemães do RB Leipzig (cinco golos e 16 assistências em 37 jogos) e Edouard, que representa o Celtic, foi determinante para a conquista do campeonato: marcou 21 golos e fez 12 assistências em 27 jogos.

Os poucos casos de sucesso vindos da formação são Kimpembe, Rabiot e Areola. O defesa central de 24 anos soma mais de 100 jogos pelas cores que defende desde adolescente e é o único jogador, desde a compra do PSG em 2011, que conseguiu afirmar-se face ao peso da concorrência milionária. Rabiot e Areola tiveram oportunidades, somaram vários jogos, mas já acabaram por sair do clube, o primeiro para a Juventus e o segundo para o Real Madrid.

Nasser Al-Khelaifi, que liderou o consórcio Qatari e se tornou no presidente dos Parisienses, gastou, em reforços para a equipa principal, uma verba superior a 1,25 mil milhões de Euros. Apesar da hegemonia interna conseguida, o projeto Europeu ainda não teve resultados palpáveis, com a melhor prestação dos Franceses na Liga dos Campeões a ser a presença nos quartos-de-final.