Foi titular absoluto nos sucessos europeus do Atlético de Madrid na última década e, mesmo depois de terminar a carreira, continua a seguir de perto os 'colchoneros', que considera terem «o melhor plantel de Espanha». O antigo internacional espanhol também não fica indiferente a João Félix e acredita que o português pode intrometer-se numa disputa entre Kylian Mbappé e Haaland.

«Acho que pode chegar a esse nível. Com a qualidade e capacidade que tem, basta estar focado em trabalhar, trabalhar e trabalhar. A magia e a qualidade ele tem. Sei que está a melhorar pouco a pouco. Que continue com essa capacidade e não dê ouvidos a coisas que podem distraí-lo. É muito bom. Do lado de fora vês que há magia neste menino. Temo-lo e estamos a disfrutar dele», disse à Marca.

Agora com 36 anos, Juanfran continua a jogar «a nível não profissional» e admite que tem «um objetivo final»: ser diretor desportivo do Atlético.