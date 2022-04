O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Sevilha este domingo e arrancou um triunfo por 3-2, depois de ter saído para o intervalo em desvantagem.

Os golos do conjunto orientado por Julen Lopetegui surgiram no espaço de quatro minutos. Na cobrança exemplar de um livre, Ivan Rakitic deixou Thibaut Courtois pregado ao relvado e adiantou os homens da casa (21m).

De seguida, o ex-FC Porto Jesus Corona recebeu um passe do ex-Sporting Acuña, rompeu na grande área madrilena e o guardião belga saiu-lhe aos pés, com a bola a sobrar para Erik Lamela, que dilatou a vantagem.

A resposta dos merengues veio no segundo tempo, pelo brasileiro Rodrygo, lançado por Carlo Ancelotti após o intervalo, para o lugar de Camavinga. Vinícius Júnior iniciou a jogada, tocou para Dani Carvajal e o espanhol centrou para Rodrygo reduzir (50m).

Vinícius ainda repôs a igualdade no encontro, mas o juiz da partida invalidou o golo, por considerar que o brasileiro tocou a bola com o braço, após visualizar as imagens do monitor.

O Sevilha tentou aguentar a pressão do Real Madrid, que viria mesmo a conseguir o 2-2, através de um remate na zona de penálti de Nacho, assistido por Carvajal.

Em cima do segundo minuto de compensação, Karim Benzema voltou a vestir a capa de herói e garantiu os três pontos aos homens de Madrid, após um passe atrasado de Rodrygo, que tinha sido lançado por Vinícius.

Com esta vitória, os merengues consolidam a liderança da La Liga, com 75 pontos, mais 15 do que o Sevilha, que é terceiro classificado. Com 60 pontos, no segundo lugar, surge o Barcelona, que ainda tem dois jogos por disputar.

(Imagens vídeo Eleven Sports)