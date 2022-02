Varzim e Nacional empataram sem golos, na tarde desta terça-feira, numa partida referente à 21.ª jornada da Liga.



Os insulares terminaram o jogo reduzidos a dez jogadores por expulsão de Mabrouk Rouai. O francês viu o cartão vermelho direto aos 86 minutos. No minuto seguinte, Lacina Traoré, ex-Monaco, estreou-se pelos poveiros.



Com esta empate, o Nacional perdeu terreno na luta pelos lugares cimeiros: tem 33 pontos e está a sete do líder Casa Pia. Por seu turno, o Varzim chegou aos 13 pontos e continua afundado no penúltimo lugar da classificação.



Classificação da II Liga