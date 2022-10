Ricardo Silva, treinador do Vilaverdense, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Portimonense:

«Queria deixar uma palavra aos nossos adeptos pelo que fizeram e que queremos continuar a fazer. Para nós é apenas mais uma vitória. O segredo foi aquilo que os nossos jogadores fizeram em termos de atitude e de organização.

Temos jogadores que já fizeram isto noutros lados e trouxeram este know how. Para nós é uma consequência natural do que temos vindo a fazer na época. Não somos uma equipa qualquer da Liga 3, somos os primeiros classificados. O segredo é aquilo que temos construído desde o início da época.

A Taça de Portugal para clubes da nossa dimensão é esperar pelo sorteio e perceber até onde nos pode deixar ir. É apanhar um clube de outra dimensão para dar projeção e conhecimento aos jogadores. Eu como qualquer jogador queremos sempre fazer este tipo de jogos com clubes de outra dimensão.

[até onde pode chegar?] Depende muito do próximo adversário. Este tem de ser o nosso registo e temos vindo a ser aquilo que fomos hoje.»