A Lazio está nos quartos de final da Taça de Itália. A equipa de Maurizio Sarri derrotou, em casa, o Génova por 1-0. O português Saná Fernandes, jovem de 17 anos que passou pela formação do Sporting, não saiu do banco de suplentes do conjunto romano.

A Lazio garantiu a presença na próxima fase da competição logo aos cinco minutos. Luca Pellegrini ganhou a bola na esquerda e cruzou. Guendouzi, à entrada da área, rematou fora do alcance do guarda-redes adversário.

A equipa de Maurizio Sarri está assim nos quartos de final da Taça de Itália. A Lazio fica agora à espera do vencedor do duelo entre a Roma, de José Mourinho, e a Cremonese. Quanto ao Génova cai nos oitavos de final da prova.