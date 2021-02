Arouca e Varzim empataram sem golos em jogo da 20.ª jornada da II Liga, num jogo em que a equipa da Póvoa não conseguiu aproveitar a vantagem numérica depois da expulsão de Leandro Silva.

O médio da equipa da casa viu o cartão vermelho direto aos 59 minutos, mas ainda assim formação de António Barbosa, no penúltimo lugar do campeonato, ficou muito aquém no capítulo ofensivo, e os comandados de Armando Evangelista, à procura de se aproximarem do pódio, dominaram até ao apito final.