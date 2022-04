Serifo Casamá, antigo jogador do Leça, está desaparecido desde segunda-feira.



O alerta foi dado pela família nas redes sociais. Segundo a informação divulgada nas redes sociais, o antigo jogador desapareceu no dia 25 de abril. Os seus pertences foram encontrados em Leça da Palmeira, perto de um supermercado na marginal.



Natural da Guiné-Bissau, Serifo, atualmente com 55 anos, chegou a Portugal com 18 anos e representou o Leça de 1987/1988 a 2003/2004.

Em maio de 2019, em entrevista ao Maisfutebol, o antigo jogador explicou que tinha sofrido um enfarte em 2016, com perda de memória, e que vivia naquela altura do Rendimento de Inserção Social, estando à procura de trabalho.

Recorde a entrevista do Maisfutebol ao ex-atleta.