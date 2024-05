O Leeds anunciou, esta quinta-feira, a Red Bull com nova patrocinadora. Além de garantir visibilidade na frente das camisolas, a marca de bebidas energéticas assume uma participação minoritária no capital do clube.

Ao contrário de emblemas como Leipzig, Salzburgo, Bragantino e New York Red Bulls, o nome e emblema do Leeds permanecerão inalterados. Isto porque o proprietário maioritário do clube é a 49ers Enterprises, detentora, por exemplo, dos San Francisco 49ers, da NFL. No último verão, a empresa norte-americana comprou o Leeds, por 170 milhões de libras (cerca de 199 milhões de euros).

Depois de a ambição de regressar à Premier League cair por terra na final do play-off da II Liga – às mão do Southampton – o Leeds encara 2024/25 com um alento renovado.

«A ambição de devolver o Leeds à Premier League está enquadrado [no projeto da Red Bull]», disse Oliver Mintzlaff, responsável pelos investimentos da marca.

Por sua vez, Paraag Marathe, presidente do Leeds, garante que o novo patrocinador reforçará a capacidade financeira e desportiva.