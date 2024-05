Hugo Viana considera que a renovação com Ruben Amorim, na época passada, depois do quarto lugar do Sporting, foi o arranque para a conquista do título esta temporada. O diretor desportivo dos leões, numa conversa no podcast «Geração 80», transmitido na SIC Notícias, fala numa mudança de mentalidades no clube depois do ataque a Alcochete e aborda também o futuro de Viktor Gyökeres.

Há um ano, o Sporting terminou a temporada no quarto lugar, mas, ao contrário de outras temporadas, não houve contestação da parte dos adeptos em relação ao treinador, pelo contrário, Ruben Amorim foi sempre apoiado.

«O normal é isso acontecer, mas nós tentamos contrariar o que é normal, temos uma ideia do que queremos para o clube. O mais notório foi o ano passado, em que ficamos em quarto lugar e acabámos por renovar com o Ruben. Até acho que essa renovação foi o primeiro passo, o passo mais importante para podermos ter ganho o campeonato este ano. Começamos a preparar o campeonato logo aí», destaca o antigo jogador numa conversa comandada por Francisco Pedro Balsemão.

O clube começou a mudar depois do ataque a Alcochete e com a ascensão de Frederico Varandas e Hugo Viana diz que essa mudança também passou pelos adeptos. «O presidente Frederico, desde o momento que entrou, incutiu-nos uma ideia, uma maneira de estar e valores que todos abraçamos de uma forma muito positiva, muito rápida. Acho que os adeptos do Sporting estão a mudar e a época passada foi espelho disso. Provavelmente, noutros tempos, com um terceiro ou quarto lugar, teríamos contestação, seria normal no futebol, mas não tivemos, tivemos o apoio dos adeptos. Eles próprios abraçaram a nossa maneira de estar no futebol. Os adeptos mudaram muito e ainda bem», destaca.

Esta época o Sporting foi campeão, ao ritmo dos golos de Viktor Gyökeres, um jogador que tornou-se muito apetecido no mercado. Hugo Viana não tem certezas em relação à continuidade do avançado sueco, mas destaca a «felicidade» de todas as partes.

«Acho que o Viktor está feliz, nós estamos felizes com ele. Todo o sportinguista está feliz, a equipa técnica está feliz com ele. Obviamente que o futebol é dinâmico e o Viktor fez uma excelente época. Poderá chegar ou poderá não chegar [uma proposta]. Como o Ruben e o presidente dizem, logo se verá», refere ainda o diretor desportivos dos leões.