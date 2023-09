Presente no Mónaco para o sorteio da Liga Europa, Hugo Viana, diretor de futebol do Sporting, mostrou-se otimista em às equipas que calharam em sorte aos leões: Atalanta, Sturm Graz e Raków. No entanto, o dirigente alertou que não existem grupos fáceis na competição.



«Os sorteios são sempre difíceis para qualquer equipa. Aparentemente, poderão achar que será um grupo fácil, mas nós não pensamos dessa maneira, porque não há grupos nem equipas fáceis, mas estamos otimistas», afirmou, citado pela Lusa.

O Sporting, recorde-se, foi eliminado nos quartos de final da Liga Europa na época passada pela Juventus e o Hugo Viana sublinhou que os objetivos da equipa são fazer o melhor possível em todas as competições, mas que a abordagem é pensar jogo a jogo, seguindo a filosofia do treinador Rúben Amorim.



«Os objetivos em todas as competições em que o Sporting entra são fazer o melhor que possamos e chegar o mais à frente possível. O ideal era chegar à final e ganhar, mas, tal como tem sido apanágio do nosso treinador, temos de pensar jogo a jogo» reforçou o antigo médio.

A fase de grupos da Liga Europa decorrerá de 21 de setembro a 14 de dezembro, enquanto as eliminatórias ocorrerão em 2024, com a final agendada para 22 de junho na Dublin Arena, na República da Irlanda.