Pedro Ribeiro, treinador do Leixões, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

O Leixões ficou muito cedo reduzido a dez, isso desgastou muito a equipa na segunda parte?

- Sim, é evidente que a expulsão marca o jogo. Se era difícil com onze, com menos um tornou-se mais difícil. É natural que a equipa tenha baixado, mas estivemos sempre equilibrados. Não há vitórias morais, mas saímos daqui com o sentimento de vencedores. A equipa esteve muito bem organizada, com uma energia muito boa e no lance em que podíamos ter feito o 2-1, acabamos por sofrer o penálti.

Arriscou na parte final do jogo?

- A equipa já estava há muito tempo no meio-campo defensivo, como é normal, mas não estava a ceder oportunidades ao FC Porto. Tivemos uma oportunidade para ganhar o jogo, num lance de quatro para quatro, e a equipa sentiu que podia ganhar o jogo, mas logo a seguir foi o penálti. Ganhou o FC Porto, parabéns ao FC Porto. Nesta prova conseguimos, com muito mérito, atingir a fase de grupos e o nosso prémio foi disputar este tipo de jogos que o Leixões já teve no seu historial e que vai voltar a ter quando estiver mais estruturado.

Foi também importante voltar a marcar depois de cinco jogos em branco?

- Sim, é outro aspeto positivo deste jogo. Vamos seguir o nosso trabalho com a mesma determinação de sempre.

Rafa Silva no Sporting? O que nos pode dizer?

- Não sou a pessoa certa para responder a isso. O que posso dizer é que o Rafa é um jogador com muito potencial. Trabalha muito bem, tem feito uma época especial e vai dar muito que falar quando progredir na sua carreira.