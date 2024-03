São Paulo evita o Deserto de Atacama, Atlético Mineiro com tarefa exigente e River Plate com Óscar Cardozo pela frente. Estão definidos os grupos para a Libertadores 2024. O detentor do título, o Fluminense, encabeça o Grupo A, o qual partilha com os paraguaios do Cerro Porteño, os peruanos do Alianza Lima e os chilenos do Colo-Colo.

No Grupo B, o São Paulo – de James Rodríguez – vai encontrar os equatorianos do Barcelona, os argentinos do Talleres e os chilenos do Cobresal. A propósito da visita ao Chile, a Conmebol entendeu que a casa do Cobresal, instalado no Deserto de Atacama, não cumpre os requisitos da prova, até porque o aeroporto mais próximo fica a cerca de 200 quilómetros. Por isso, as partidas serão disputadas em Calama, cerca de 785 quilómetros a Norte.

Por sua vez, o Grémio – de Diego Costa – é acompanhado no Grupo C pelos argentinos do Estudiantes, pelos bolivianos do Strongest – quiçá, o nome menos sul-americano em prova – e pelos chilenos do Huachipato.

No Grupo D, o Botafogo é favorito, perante os equatorianos do Quito, os colombianos do Barranquilla – onde Luis Díaz foi despontou – e os peruanos do Universitario.

Como acima referido, o Flamengo encabeça o Grupo E, tendo pela frente os bolivianos do Bolívar, os colombianos do Millionarios e os chilenos do Pallestino.

No Grupo F, o Palmeiras de Abel Ferreira prepara-se para visitar os equatorianos do Indipendiente del Valle, os argentinos de San Lorenzo e o Liverpool Montevideo, do Uruguai.

No fundo dos grupos, o Atlético Mineiro – de Hulk e Scolari – terá pela frente Peñarol (Uruguai), Rosario Central (Argentina) e Caracas (Venezuela), no Grupo G.

A fechar, e no único grupo sem emblemas brasileiros, o River Plate encabeça o Grupo H, ainda que o partilhe com os paraguaios do Libertad, de Óscar Cardozo, além dos venezuelanos do Deportivo Táchira e os uruguaios do Nacional.