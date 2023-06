O Flamengo goleou os equatorianos do Aucas por 4-0 diante de 60 mil espectadores no Estádio Maracanã e, desta forma, garantiu a qualificação para os oitavos de final da Taça Libertadores, como segundo classificado do Grupo A, atrás dos argentinos do Racing que também golearam o Atlético Nublense por 4-0.

A equipa carioca entrou forte no jogo sob o comando de Bruno Henrique e ao intervalo já tinham a vitória praticamente assegurada com golos de Pedro (9m), Léo Pereira (30m) e Bruno Henrique (42m). Já na segunda parte, Victor Hugo (55m) aumentou a vantagem da equipa da casa que, agora, vai aguardar pelo sorteio dos oitavos de final que está marcado para 5 de julho para conhecer o próximo adversário.

O Corinthians, já sem possibilidades de chegar aos oitavos, venceu os uruguaios do Liverpool por 3-0, com uma equipa de segunda linha e assegurou o terceiro lugar do Grupo F que lhe permite jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

