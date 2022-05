O Independiente del Valle, comandado pelo português Renato Paiva, não resistiu ao Atlético Mineiro que, com um «bis» de Hulk, venceu na última madrugada por 3-1, em jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

A equipa brasileira foi mais pragmática e aos 9 minutos já vencia por 1-0, com o primeiro golo de Hulk. A equipa equatoriana procurou reagir, mas acabou por consentir um segundo golo abrir a segunda parte, outra vez marcado por Hulk, desta vez com um chapéu.

O Independiente ainda reduziu já perto do final do jogo, aos 87 minutos, por William Vargas, mas a última palavra foi mesmo da equipa de Minas Gerais, com Savio a fechar o resultado em 3-1 já em tempo de compensação.

Com esta vitória, o Atlético Mineiro garante a qualificação para a próxima fase, enquanto o Independiante terá de vencer o América e aguardar que o Atlético vença o Tolima.

Entretanto, o River Plate também garantiu a qualificação para a próxima fase, com uma goleada aos chilenos do Colo Colo (4-0), no Monumental, com Enzo Pérez em plano de destaque.

Já estão qualificadas sete equipa para os oitavos de final, três brasileiras e quatro argentinas: Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Estudiantes, River Plate, Colón e Talleres.

O sorteio dos oitavos de final está marcado para 27 de maio, para Brasília.