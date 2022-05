O Corinthians empatou esta madrugada em casa do Boca Juniors (1-1), a uma bola, num jogo nada fácil para Vítor Pereira.

Tudo começou a cerca de 20 minutos dos 90, quando Cantillo empurrou e tentou agredir Pol Fernández. Gerou-se uma enorme confusão no relvado, com elementos de ambos os lados, e o treinador português também se envolveu na situação, acabando por também ser expulso – Cantillo já tinha sido.

Na Bombonera, Vítor Pereira não teve um ambiente fácil na altura de deixar o campo e teve mesmo de ser escoltado pela polícia, ele que foi alvo de vários objetos atirados das bancadas.

Ora veja:

Antes disso, Du Queiroz havia dado vantagem ao timão, ao minuto 16, com Benedetto a empatar para os argentinos em cima do intervalo.

A uma jornada do fim, o Corinthians lidera o grupo E da Libertadores, com oito pontos, mais um do que o Boca. Ambos têm mais um jogo do que o Deportivo de Cali, com cinco pontos, e o Always Ready, com quatro.