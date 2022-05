O Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians, clubes treinados respetivamente pelos portugueses Abel Ferreira, Paulo Sousa e Vítor Pereira, qualificaram-se na noite de quarta-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao fim dos jogos da segunda mão dos 16 avos de final.

Depois da vitória caseira por 2-1 na primeira mão, o Palmeiras repetiu os números na visita ao Juazeirense, com Danilo (42m) e Raphael Veiga (82m, penálti) a fazerem os golos da vitória do «Verdão». Nildo Petrolina, que em Portugal passou por Leixões, Desp. Aves, Moreirense, Arouca, Beira-Mar e Trofense, fez o golo do Juazeirense (51m).

O Flamengo, que tinha uma vantagem de 2-1 do primeiro jogo ante o Altos, confirmou a qualificação para os oitavos de final ao vencer em casa por 2-0, com golos de Gabriel Barbosa (59m, penálti) e Victor Hugo (86m).

O último português a ir a jogo foi Vítor Pereira, já na madrugada desta quinta-feira em Portugal, com o Corinthians a bater a Portuguesa-RJ por 2-0, em casa, depois do empate a uma bola no primeiro jogo. Júnior Moraes (8m) e Giuliano (31m) marcaram os golos.

O Botafogo, de Luís Castro, joga na madrugada de sexta-feira, 13 (01h30, hora de Portugal Continental), procurando confirmar, em casa, a vantagem de 3-0 obtida ante o Ceilândia.

Os golos do Juazeirense-Palmeiras:

Os golos do Flamengo-Altos:

Os golos do Corinthians-Portuguesa: