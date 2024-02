O Red Bull Bragantino não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do Aguilas, numa partida da primeira mão da segunda eliminatória da Libertadores.



O conjunto orientado por Pedro Caixinha teve boas situações para marcar e sair da Colômbia em vantagem, mas não foi eficaz. Assim, a eliminatória vai decidir-se no Brasil na madrugada da próxima quarta-feira.



Veja os melhores momentos do jogo: