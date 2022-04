Depois da derrota com os bolivianos do Always Ready na entrada em cena na Libertadores, o Corinthians venceu em casa o Deportivo de Cali por 1-0.

A equipa de Vítor Pereira marcou aos 68 minutos, beneficiando de um golo de José Caldera na própria baliza.

Com esta vitória, o Corinthians soma os primeiros três pontos no Grupo E, no qual todas as equipas (Deportivo Cali, Boca Juniores, Always Ready e Corinthians) seguem em igualdade pontual.

Os melhores momentos do Corinthians-Deportivo de Cali: