A União de Leiria sagrou-se este sábado campeã da Liga 3, ao vencer na final da prova o Belenenses (1-0), num jogo entre dois históricos que estão de regresso às competições profissionais do futebol português na próxima temporada.

Foi bonita a festa no Jamor, com muita gente de parte a parte, mas no fim os festejos sorriram às gentes de Leiria.

A festa leiriense, aliás, começou a ser planeada bem cedo, logo aos 11 minutos: foi nessa altura que Valdir, com um grande golo, fez o 1-0. Um golo que justificava uma entrada mais acutilante da equipa de Vasco Costa.

O FILME DO JOGO.

Estava dado o mote para a tarde no que respeita à exibição super completa de Valdir, talvez o melhor em campo – teve em Jordan van der Gaag um parceiro à altura.

O Belenenses, é preciso dizê-lo, foi um digno vencido. Os azuis tentaram responder aos leirienses, Bruno Dias conseguiu agitar a partida com as alterações que foi fazendo – começaram logo ao intervalo –, mas foi insuficiente.

Pawel Kieszek, guarda-redes experiente que defende a baliza da União, não foi obrigado a grandes trabalhos. No ataque, Valdir e van der Gaag, principalmente, foram sempre mantendo a defensiva de Belém em sentido.

Feitas as contas, o segundo troféu da Liga 3 vai para Leiria, a coroar uma época quase irrepreensível de uma União que voltou a conectar-se com a cidade. Esta tarde foi só a cereja no topo do bolo, num duelo entre dois históricos.

Agora segue-se a II Liga para ambos.