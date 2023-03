A 22.ª e última jornada da primeira fase da Liga 3 disputa-se entre este sábado e domingo e, das oito vagas de acesso à fase de campeão e subida à II Liga, sete já estão preenchidas. Falta apenas decidir uma e as contas são na série A, entre Varzim e Sporting de Braga B.

Na série A, Felgueiras 1932, Lank Vilaverdense e AD Sanjoanense já garantiram o acesso à fase de subida. Na série B, tudo já ficou definido, com Amora, União de Leiria, Alverca e Belenenses apurados para a fase de subida.

Quanto à decisão entre Varzim e Sp. Braga B, as atenções estão centradas nos jogos a partir das 16 horas de domingo. O Varzim parte na frente, no quarto lugar, com 33 pontos: visita o Paredes. Os bês minhotos estão no quinto lugar, com 32 pontos: recebem o São João de Ver.

Os poveiros garantem o lugar na fase de subida, desde logo, se vencerem o Paredes. O empate pode chegar, mas aí é preciso que o Sp. Braga B não vença. Se o Varzim perder, precisa que o Sp. Braga B perca, pois um empate dos minhotos colocaria as duas equipas com 33 pontos cada e valeria o quarto lugar à equipa de Braga. Isto porque Varzim e Sp. Braga B têm o confronto direto totalmente igualado (houve empate 1-1 nos dois jogos) e aí entraria na equação o terceiro critério de desempate, a maior diferença de golos na prova. Nesta altura, o Varzim tem cinco positivos (23-18) e o Sp. Braga B dez positivos (28-18). No fundo, o Sp. Braga B precisa de fazer um melhor resultado do que o Varzim para disputar a subida.

Sorteio na quarta-feira

Como anunciado pela Federação (FPF) na terça-feira, o sorteio do calendário da segunda fase da Liga 3 é realizado na próxima quarta-feira, a partir das 17h30 e, por outro lado, nesta altura, São João de Ver, Canelas, Paredes, Fafe, Montalegre, Anadia e V. Guimarães B (série A) e Sporting B, Caldas, V. Setúbal, Oliveira do Hospital, Académica, Fontinhas, Real SC e Moncarapachense (série B) já sabem que vão lutar pela manutenção.

O formato da segunda fase

Na fase de subida, as oito equipas são divididas em duas séries de quatro cada. Numa série ficam o 1.º e 4.º classificados da série A e o 2.º e 3.º da série B. Na outra, o 1.º e o 4.º da série B e o 2.º e o 3.º da série A, começando todos com zero pontos. Há um total de seis jornadas e o primeiro de cada série sobe à II Liga e vai disputar o título da Liga 3. Os segundos classificados de cada série jogam um play-off entre si a duas mãos e o vencedor deste play-off joga um segundo play-off com o antepenúltimo da II Liga para tentar subir.

Na fase de manutenção, os 16 clubes são divididos em quatro séries de quatro cada, com 5.º, 7.º, 9.º e 11.º classificados de cada série a cruzarem num grupo, o mesmo acontecendo com 6.º, 8.º, 10.º e 12.º. Também há um total de seis jornadas e bonificação de pontos: quem ficou em quinto lugar na primeira fase começa com oito pontos, quem ficou em sexto começa com sete e assim sucessivamente até ao 12.º, que começa com um ponto.

A grande diferença é que esta época descem dois de cada grupo, total de oito equipas. Em 2021/22, primeira edição da Liga 3, desceu apenas um de cada grupo, total de quatro clubes.

Recorde aqui como estão as classificações.