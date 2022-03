A fase de subida à II Liga, na Liga 3, vai ter tecnologia de vídeo-árbitro, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A introdução do VAR vai abranger um total de 29 jogos, 24 deles nas duas séries da fase de subida, assim como no play-off a duas mãos entre os dois segundos classificados (a 8 e 15 de maio), na final da competição para decidir o campeão da Liga 3 (15 de maio) e no play-off a duas mãos entre o vencedor do play-off dos segundos classificados e o antepenúltimo classificado da II Liga (a 21 e 29 de maio).

Recordando o formato da fase de subida

Esta fase é disputada por oito clubes, divididos em duas séries de quatro cada. A série 1 conta com Felgueiras 1932, V. Guimarães B, Alverca e Torreense. A série 2 conta com Sp. Braga B, UD Oliveirense, União de Leiria e V. Setúbal.

O primeiro classificado da série 1 e o da série 2 sobem à II Liga e vão discutir entre si, depois, o título de campeão da Liga 3, numa final em campo neutro, a 15 de maio.

Já as duas equipas que ficarem no segundo lugar das duas séries jogam o tal play-off entre si, a duas mãos. Depois, o vencedor deste play-off vai jogar um segundo play-off, com o antepenúltimo classificado da II Liga, para tentar subir ao segundo escalão. Os outros clubes ficam na Liga 3.