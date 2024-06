O Vitória de Setúbal não obteve licença para jogar na Liga 3, apesar de ter obtido a promoção, anunciou nesta quinta-feira o clube histórico. A Federação Portuguesa de Futebol comunicou a decisão ao clube, mas este promete recorrer.

«A Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol deliberou não atribuir a licença para participação na Liga 3 na época 2024/25, por alegadamente não ter sido apresentada declaração emitida pela Segurança Social por forma a evidenciar a situação contributiva devidamente regularizada, o que terá resultado no incumprimento de um dos critérios financeiros», disse, em comunicado, o clube do Sado.

O Vitória de Setúbal garante ter agido corretamente. «Dado que a SAD realizou as diligências exigíveis para poder cumprir o referido critério e apresentou declaração que considerou constituir documento com valor jurídico bastante, foi interposto recurso para a Comissão de Recurso, nos termos do Regulamento de Licenciamento de Clubes para Competições da FPF, do qual se aguarda decisão», continuam.

O clube remete mais esclarecimentos para a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o próximo dia 14 de junho. O Vitória joga a final do Campeonato de Portugal, a 10 de junho, frente ao Amarante FC.