O Benfica venceu o Dínamo Kiev por 2-0, no Estádio da Luz, e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, terminando no segundo lugar do Grupo E.



Yaremchuk (16m) e Gilberto (22m) marcaram os golos da formação encarnada.



Como o Bayern Munique bateu o Barcelona por 3-0, a equipa da Catalunha foi relegada para a terceira posição e transita para a Liga Europa.



O Bayern passa no primeiro lugar do Grupo E e o Dínamo Kiev diz adeus às provas europeias, apenas com um ponto conquistado.



O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões realiza-se na próxima segunda-feira.