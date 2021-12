O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões será a 13 de dezembro (segunda-feira), em Nyon, e Benfica e Sporting vão representar Portugal.

As equipas portuguesas terminaram no segundo lugar dos respetivos grupos e, como tal, sabem que não vão ser cabeça de série. Também sabem que não podem defrontar o vencedor do próprio grupo em que estiveram inseridos, ou seja, Ajax no casos dos leões e Bayern Munique no caso das águias.

Nesse sentido, os possíveis adversários do Sporting são:

Bayern Munique, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Lille;

Já os do Benfica poderão ser:

Ajax, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Lille;

No fundo, o pote 1 é constituído por:

O pote 2 tem as seguintes equipas:

Atlético, Inter, Chelsea, Paris Saint-Germain, Sporting, Benfica, Chelsea, Villarreal ou Atalanta (jogo por disputar)