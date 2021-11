Luis Díaz foi o eleito pela UEFA como o melhor jogador em campo no jogo entre o AC Milan e o FC Porto.



O internacional colombiano foi o autor do golo portista em San Siro, logo nos primeiros minutos.



Em Madrid, Karim Benzema venceu a distinção. O francês marcou os dois golos do triunfo do Real na receção ao Shakhtar Donetsk.