Rafael Leão foi uma das figuras do apuramento do AC Milan para as meias-finais da Champions, fase da prova onde não chegava há 16 anos. No final da partida, o internacional português frisou que está feliz no emblema rossonero e frisou que o objetivo é vencer a competição.



«Sei que posso fazer a diferença. Quando não sou eu a marcar, marcam os meus colegas. Estou feliz por estar aqui e orgulhoso de defender esta camisola. Não há palavras para quem trabalha comigo. No ano passado tive uma boa época na Liga e queria mostrar o mesmo nível na Liga dos Campeões», começou por dizer, em declarações à Mediaset.



«Quero continuar a sonhar como todos os jogadores do AC Milan. Queremos ganhar a Liga dos Campeões e estamos um passo mais perto. Temos de tentar tudo até final», acrescentou.



Refira-se que o avançado, de 23 anos, contribuiu com duas assistências, um em cada jogo, para a passagem do AC Milan na eliminatória contra o Nápoles.