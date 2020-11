O árbitro Andreas Ekberg foi o escolhido pela UEFA para apitar o Marselha-FC Porto, da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.



O juiz sueco vai ser auxiliado pelos compatriotas Mehmet Culum, Stefan Hallberg e Kristoffer Karlsson. Por sua vez, a equipa de vídeoárbitro é espanhola e tem como líder Juan Martínez Munuera. Ricardo de Burgos Bengoechea é o AVAR.



O encontro dos dragões no sul de França está agendado para as 20h00 da próxima quarta-feira.