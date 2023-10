Na antevisão ao duelo com o FC Porto, o treinador do Antuérpia deixou rasgados elogios aos dragões e a Sérgio Conceição.

«Joguei contra o Sérgio [Conceição]. É um treinador igual ao que era como jogador, muito intenso, um futebol agressivo, mas muito bom, com muita disciplina. É uma equipa de alta qualidade, têm bons jogadores, não tão conhecidos nos Países Baixos ou na Bélgica, mas são bons, vai ser muito difícil e são os favoritos, têm muitos anos neste nível e muita experiência», começou por dizer Van Bommel, em conferência de imprensa.

O treinador da equipa belga sublinhou ainda que o FC Porto sabe o que fazer nos vários momentos do jogo e destacou que o Antuérpia não tem a mesma tarimba internacional dos restantes do grupo.

Van Bommel confirmou também que o médio Mandela Keita, que saiu lesionado no último jogo do campeonato, é baixa para o jogo desta quarta-feira e deverá ficar de fora da visita ao Dragão, no início de novembro.

«Não vai estar disponível até à próxima pausa internacional. Não é uma lesão no joelho que o vai parar durante seis meses, mas é aborrecido para nós. É uma pena não o termos, mas temos opções com Ekkelenkamp, Yusuf ou, possivelmente, Balikwisha», revelou.

Na conferência de imprensa esteve também o neerlandês Jurgen Ekkelenkamp, que considerou que o FC Porto é uma equipa forte.

«Está muitas vezes na Liga dos Campeões, são muito rápidos, têm muita qualidade, muita técnica. Nós temos de jogar como equipa para termos um resultado bom, oxalá consigamos os três pontos», comentou o médio.

O Antuérpia, ainda sem qualquer ponto, recebe na quarta-feira o FC Porto, em jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões. A partida está agendada para as 20h00 e vai ter acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.