Declarações de Jorginho, jogador do Arsenal, à DAZN, depois da derrota diante do FC Porto (0-2), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Sobre o jogo:

- Preparámos o jogo de uma maneira diferente, sinceramente. Infelizmente foi para o lado deles. Saíram com esta vitória no final do jogo. Não foi uma surpresa, são muito agressivos. Podíamos ter feito melhor, mas está tudo em aberto. A equipa do FC Porto estava compacta no meio e tentámos sempre jogar curto. Talvez um pouco de profundidade poderia dar para criarmos um pouco mais.

Jorginho falou ainda de Fábio Vieira (não foi utilizado):

- O Fábio é um menino sensacional, trabalhador, um menino que todo o mundo gosta e só desejamos o melhor para ele, porque trabalha muito todos os dias e quer sempre melhorar. Sabe escutar quando precisa, dá a sua opinião. E quando aconteceu a lesão toda a gente ficou muito triste por ele, mas agora está de volta e esperamos que possa ajudar a equipa.